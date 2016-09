Real Sociedad: Oportunidades con cuentagotas

El partido ante el Espanyol confirmó que a la Real Sociedad le cuesta mucho generar ocasiones claras de peligro ante la meta contraria. Una tendencia que viene de pretemporada, cuando los goles en jugada se pudieron contar con los dedos de la mano: los de Juanmi al Villarreal y al NEC Nijmegen, el de Oyarzabal al Konyaspor, el de Zaldua al Heerenveen y el de Concha al Eibar. No hubo más. El balón no llegaba en buenas condiciones arriba y eso provocaba escasos remates en situaciones ventajosas.

En verano había varios factores a tener en cuenta para relativizar ese hándicap. Por un lado, la Real Sociedad tenía problemas con sus delanteros. Jonathas se marchó a Rusia, Agirretxe seguía lesionado, Vela arrastraba molestias en la rodilla y Willian José llegó con algún kilo de más. Todo el peso arriba recayó en Juanmi y Oyarzabal, más algún detalle que aportaron Concha y Bautista.

Por otro lado, ningún partido se disputó en Anoeta, con lo que los blanquiazules pudieron desarrollar ese guión en el que se encuentran tan cómodos y que consiste en tener un buen posicionamiento y quitarle el balón al contrario para impedirle que ataque. Sin tener prisa en ir hacia arriba, como sucedió en Pamplona o en la gira holandesa, donde los partidos se contaron por victorias. Quedaba por saber cuál sería el comportamiento en casa y los dos primeros encuentros han confirmado que el margen de mejora en el último tercio del campo es amplísimo.

La Real necesita de un pasador que filtre por dentro balones a los hombres de arriba

En tercer lugar, los amistosos no tienen el mismo ritmo e intensidad que los oficiales y las conclusiones había que cogerlas con pinzas, aunque se ha visto que esa dificultad de la Real para hacer peligro se ha trasladado también al campeonato.

Siete ocasiones en tres partidos. Repasando el arranque de Liga se ve que los de Eusebio apenas han producido siete oportunidades en los tres partidos disputados. Y eso siendo generosos. Ante el Real Madrid se pueden rescatar la de Illarramendi en la primera parte, que intenta el pase a Juanmi en lugar de disparar ante Kiko Casilla, y la de Oyarzabal al final tras servicio en profundidad de Prieto. En Pamplona, la del gol de Juanmi y otra de Vela, en un buen servicio de Oyarzabal al hueco, en la que se acaba durmiendo ante David García en vez de encarar a Nauzet.

El viernes, además del tanto de Willian José, se contarían la del remate desde la frontal del área de Illarramendi y el gol anulado a Juanmi por un ajustado fuera de juego después de un centro de Oyarzabal desde la izquierda. Con semejante bagaje tener más de cuatro puntos parece complicado.

Ausencia de un pasador. Para poner en ventaja a los delanteros frente a los defensas rivales hace faltan jugadores entre líneas que sean capaces de filtrar pases al espacio. Lo que se conoce como pasadores. Y aquí existe un problema. En la primera parte ante el Espanyol el cuadro txuri urdin solo consiguió meter dos de esos balones. El primero fue de Zurutuza, en posición de mediapunta, a Juanmi -anulado por un fuera de juego milimétrico- y el segundo de Oyarzabal con el exterior al que no llegó por poco el malagueño.

Descartada la opción del servicio frontal la Real trató de intentarlo desde la banda con centros a pierna cambiada, el clásico de Zurutuza desde la izquierda que la pasada temporada encontró en Agirretxe a su socio ideal y el de Vela, acostado en la derecha. Pero tampoco resultó. El único balón bueno que puso un extremo a pierna natural fue el de Oyarzabal en la jugada del gol anulado a Juanmi. Pero fue una excepción, porque Eusebio normalmente sitúa sus hombres de arriba a pierna cambiada, con lo que esta posibilidad queda descartada.

Al inicio de la pasada campaña Canales y Vela eran los blanquiazules más habituados a realizar esa función y luego se les sumó Oyarzabal. Ahora, el primero lleva ocho meses sin jugar y el segundo aún no ha sido titular en este curso, por lo que otros jugadores deben asumir ese rol para no dejar solo al joven canterano. Zurutuza lo ha intentado y Concha lo hizo en el debut ante el Real Madrid, pero se requiere de más imaginación en zona de tres cuartos para entrar por dentro y no abusar de los centros de los laterales con todo el contrario organizado en su área. Con el regreso del mexicano la Real tiene que mejorar mucho en el último pase.

Referencias para tener automatismos. En el fútbol están de moda los automatismos, que vendría a ser lo que siempre se ha conocido como jugar de memoria. Arriba han llegado Willian José y Juanmi, que necesitan tiempo para adaptarse a un nuevo estilo, pero para que el juego alcance un grado importante de automatización es necesario también que existan unas referencias fijas en las posiciones. Y arriba no las hay, porque Juanmi y Oyarzabal actúan cada partido en un sitio diferente y dentro del mismo alternan su puesto varias veces. Y eso dificulta que se generen esos automatismos.

Es de suponer que ahora con Willian José ya exista una referencia clara arriba. Sobre todo estando lesionado Agirretxe. Illarramendi y Zurutuza son fijos en el centro del campo -faltaría el tercer hombre de la zona ancha-, por lo que entre Oyarzabal, Juanmi y Vela se disputarían dos puestos. Teniendo en cuenta que la Real no tiene extremos, no estaría mal que alguno de los dos zurdos tuviera continuidad por la izquierda para que hubiese más recursos que el de acumular hombres por dentro y se pudiese abrir el campo en ataque.

Sin pegada en el balón parado. Con semejantes dificultades para crear peligro en balón corrido la estrategia cobra mayor importancia. En verano Babic -dos veces-, Juanmi y Navas han marcado a balón parado pero en la Liga la Real no anda acertada en la estrategia ofensiva. Ante el Espanyol lanzó once córners y tres faltas laterales y solo cazó un remate, un tímido cabezazo de Iñigo antes del descanso que lo agarró sin problemas Diego López. Y ojo, que el único córner que botó el cuadro catalán lo remató Óscar Duarte.