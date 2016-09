Willian José, la suerte del novato en Anoeta

Era el tercer disparo a puerta del conjunto txuriurdin. Minuto 78 de partido. Este inicio de Liga está siendo complicado para los delanteros de Eusebio, que cuentan con los dedos de una mano las ocasiones ante la portería contraria. Willian José se estrenaba ayer -como titular- ante la parroquia blanquiazul con, a priori, un rival al que poder hacerle daño. Los de Quique Sánchez Flores se han reforzado con hasta diez jugadores nuevos, pero todavía tienen un largo trabajo por delante para hacer buena esa gran labor del director deportivo perico.

El partido del ariete carioca no estaba siendo para enmarcar. Tampoco el del resto de sus compañeros, que apenas nutrían de balones a la zona de ataque. La progresión y la adaptación del delantero brasileño en Zubieta ha sido de sobresaliente y, como premio, saltó de inicio ayer al césped de Anoeta. El '12' txuriurdin apenas olió la bola en la primera mitad. Eso sí, derrochó esfuerzo y sacrificio en cada balón dividido. Pero un delantero no puede vivir exclusivamente de rentas, necesita goles y ayer, suerte del novato o no, se estrenó con la elástica txuriurdin en partido oficial.

El encuentro del delantero brasileño tiene una doble lectura. Hasta que con un magnífico y soberbio cabezazo -podríamos añadir más adjetivos a ese testarazo- no materializara el empate para los de Eusebio, su partido estaba pasando sin pena ni gloria por Anoeta. Angustiado por demostrar ante su nueva afición y su nueva ciudad la capacidad goleadora de la que dispone, el esférico le quemaba en los pies. No se encontraba cómodo. Ni por arriba, ni por abajo. Apenas pudo encarar la portería de Diego López y tampoco pudo asociarse con ninguno de sus compañeros. Gran parte de culpa la tuvieron los centrales pericos. Tanto Óscar Duarte como David López no le concedieron ni un metro de espacio, ni un segundo para pensar una jugada.

Una mala mano tras otra

Pero cuando un novato, recordemos que era su primer partido como titular, se sienta en una mesa a jugar una partida de cartas, sabe que la suerte siempre está de cara. Esa suerte, claro está, hay que buscarla, y cuando llega también hay que saber materializarla. A Willian José no le entraban buenas cartas. Su desesperación comenzaba a ser patente sobre el terreno de juego. El clímax de este desasosiego llegó a los trece minutos de la segunda parte. El delantero natural de Porto Calvo se encontró con metros por delante. Condujo el esférico y logro zafarse de dos rivales, pero no pudo con el tercero y acabó perdiendo el balón. Nada le estaba saliendo bien. No ganaba una sola mano. Tampoco conseguía hacer de unas malas cartas una buena jugada, y los faroles siendo novato no son una buena opción cuando no tienes una carrera que te respalda.

Pero la suerte del principiante siempre aparece. Las cartas con las que jugaba Willian José en el minuto 78 no eran una maravilla, pero como buen tahúr supo hacerlas buenas. Zaldua logró hacerse con el esférico tras un rechace y, tras un primer recorte, optó por poner el esférico sobre el área perica. El centro, sin ningún rival que le intimidara, no fue uno de sus mejores. Un envío llovido, alto y tocado. Un balón que los defensas y el guardameta tienen tiempo más que suficiente para despejarlo.

Unas cartas que no invitaban al optimismo. Pero ahí es cuando verdaderamente se demuestra la valía de un buen jugador. Willian José debió leer la trayectoria del esférico mucho mejor que los defensas pericos. También saltó más que nadie en el área pequeña y su testarazo, lejos de ser potente, trazó una parábola a la que Diego López -con una estatura de 1,96- no pudo llegar. La ley de Murphy sostiene que un novato siempre tendrá suerte, pero nadie regala nunca nada.