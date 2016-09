Eusebio afirma que «el empate era lo mínimo que nos merecíamos»

Eusebio lamentó que la Real Sociedad no fuera capaz de darle la vuelta al marcador porque consideró que hizo méritos para establecer el 2-1 y dejar la victoria en casa, lo que hubiera permitido firmar el mejor arranque de temporada desde el ascenso. En opinión del técnico blanquiazul «hemos trabajado y hemos mostrado determinación para llevarnos este encuentro, pero no ha podido ser. Estamos fastidiados por no haber conseguido el triunfo pero creo que el empate es lo mínimo que se merecía el equipo».

En su opinión, la Real Sociedad mostró diferentes caras en el primer tiempo y después en el segundo, con mayor acierto en la actuación tras el descanso. «En la primera parte nos ha faltado velocidad en la circulación para poder desgastar al Espanyol y más profundidad en las acciones. Teníamos que haberles movido más. En la segunda parte hemos conseguido tener el control del encuentro y en líneas generales el ritmo, la intensidad y la velocidad ha sido mucho mayor».

El entrenador de La Seca expresó su satisfacción sobre todo por cómo se volcó el equipo en el tramo final, cuando apenas ofreció momentos de tregua a los de Quique Sánchez Flores. «Estoy contento por el espíritu que han mostrado los jugadores en esos minutos y ha sido una pena no haber tenido recompensa. Quizá ese deseo de ir a por la victoria nos ha hecho caer en la precipitación y hubiera sido mejor poner más cabeza y paciencia en las acciones». Haciendo un balance general, sostuvo que «tenemos que mirar cómo hacer más méritos y cómo conseguir generar más ocasiones porque posesión y equilibrio ya lo tenemos».

«Nos ha faltado velocidad para desgastar al rival y en global tenemos que mirar cómo hacer más méritos»



«Willian ha completado un partido muy bueno y estamos convencidos de que seguirá creciendo»

Cuestionado por el trabajo de Willian José, que debutó como titular y tuvo un merecido premio con el cabezazo que permitió empatar a la Real Sociedad, Eusebio valoró que «su partido ha sido completo. Nos ha ofrecido soluciones de todo tipo, tanto en corto como en largo y ha tenido mucha claridad en el remate. No hay que olvidar que es el primer partido oficial que juega desde el primer al último minuto, las sensaciones han sido buenas y estamos convencidos de que va a seguir creciendo».

También se refirió a Carlos Vela, que saltó en el segundo tiempo para tratar de impulsar al equipo hacia la victoria, algo que finalmente no se logró. Del mexicano, que esta semana expresó su felicidad personal y profesional, recalcó que «su actitud es importante, las aportaciones son positivas y más no se le puede pedir. Lo está haciendo bien».

Sánchez Flores, contento

Por su parte, el entrenador del Espanyol valoró que «el empate es el mejor resultado después de una victoria» dando a entender que se daba por satisfecho con arañar un punto de su visita a San Sebastián. «Era un campo difícil, contra un buen equipo», expresó Sánchez Flores.

«Sobre todo me han gustado el primer cuarto de hora del segundo tiempo, cuando hemos podido defender y tener el balón, pero ellos han cambiado sus delanteros y nosotros no hemos podido, estaban fundidos. Al haber perdido esos quince metros en el campo se ha terminado todo», valoró.

No puso pegas a la actuación global del Espanyol ya que cree que «estamos en un proceso que acaba de empezar y todavía falta tiempo».