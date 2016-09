La Real Sociedad, a sonreír en Anoeta

Tras el refuerzo moral que supuso la victoria en la segunda jornada liguera lograda en Pamplona ante Osasuna, la Real tratará de darle continuidad hoy contra el Espanyol en un partido que se presenta clave para firmar el pretendido buen arranque de campeonato. Superado el mal trago que supuso enfrentarse al Real Madrid en el encuentro inaugural, los tres puntos sumados ante los navarros dieron tranquilidad y confianza para afrontar la semana de parón y ahora a nadie se le pasa por la cabeza volver a dar un paso atrás. Y ello significa ganar al conjunto catalán, a pesar de lo mucho que este se ha reforzado durante el verano.

Más allá de las bajas de Agirretxe, que pasará por el quirófano el próximo viernes, Granero y Toño, con un esguince en su hombro derecho, Eusebio tiene a su disposición al resto de la plantilla una vez que Canales ya pudo volver a los terrenos en el amistoso de Mendizorroza, aunque se ha quedado fuera de la lista junto a Gaztañaga y Concha. Todavía es pronto para que pueda reaparecer en Liga.

Mejorar las prestaciones como local

Si la Real quiere hacer una buena temporada el primer paso que debe dar es mejorar su rendimiento en Anoeta. De lo contrario, le será imposible cumplir los objetivos marcados. Desde la llegada de Eusebio el equipo ha evolucionado de forma importante como visitante pero ha sido en casa donde no ha terminado de encontrarse cómodo. Y eso ha provocado que se deje muchos puntos por el camino.

No hay más que echar un vistazo a los ocho últimos encuentros disputados en el estadio, los siete últimos de la pasada campaña y el del Real Madrid, de los que solo ha podido ganar dos. Fueron ante el Barcelona (1-0) el 9 de abril y contra un Rayo Vallecano (2-1) que acabó descendiendo, el 8 de mayo. En el resto han volado puntos de San Sebastián.

Entra dentro de lo razonable las dos derrotas ante el cuadro merengue, el 0-1 del 30 de abril y la sufrida hace tres semanas, pero si se observa al resto de los rivales no se explica tan pobre bagaje, ya que aquí ganaron Las Palmas (0-1) y Getafe (1-2), otro descendido, y puntuaron el Málaga (1-1) y Levante (1-1), colista de la pasada temporada. Queda claro que es urgente superar esta situación para vivir una temporada más acorde con las posibilidades que ofrece la plantilla.

En verano la Real no ha pisado Anoeta, por lo que no existe una referencia cercana sobre su evolución en este apartado y la del día del Real Madrid, que no fue muy positiva, quizás conviene relativizarla por el potencial del adversario. Sea como fuere, la visita del Espanyol será un buen test para comprobar su solvencia como local.

El efecto Vela

Así como sus declaraciones de hace un año supusieron un torpedo en la línea de flotación de la nave blanquiazul y el peor augurio de lo que se venía encima, la comparecencia de prensa del mexicano el miércoles debe servir de acicate a la Real para hacer un buen comienzo de Liga. Saber que su mejor futbolista está comprometido con la causa es un alivio para todos y la mejor manera de iniciar el nuevo curso, porque transmite tranquilidad, confianza y una sonrisa que se necesita en este vestuario.

Rulli «El Espanyol hace muchos goles pero también los encaja. Va a ser un duelo abierto y hay que ser listos» Oyarzabal «Este partido es una buena piedra de toque para nosotros. Jugamos en casa y llegamos con confianza» Vela «Estamos ilusionados, queremos disfrutar y hacer disfrutar a la gente» Navas «El Espanyol se ha reforzado bien, por lo que este partido va a ser una prueba importante» Aritz «Ganar en Pamplona fue importante y ahora queremos darle continuidad a ese triunfo» Hernán Pérez «Si estamos bien como colectivo el partido frente a la Real será para nosotros»

Ahora queda por cumplir la segunda parte. Convertir los deseos en realidad y que Vela se aproxime a ese jugador que hemos conocido en la Real. En ello está y parece que su recuperación va por buen camino, porque si algo está claro es que se necesita su mejor versión para que el equipo vuelva a dar alegrías. ¿Se imaginan al Barcelona triunfando sin Messi o al Madrid sin Cristiano? Pues si los grandes necesitan a sus mejores hombres, imagínense el resto de los mortales.

Pendientes de Iñigo

En lo que respecta al once inicial la gran duda reside en la presencia de Iñigo, que ayer sufrió un golpe durante el entrenamiento, lo que motivó que Eusebio citara a 19 jugadores al incluir también a Carlos Martínez. En el caso de que el vizcaíno no pudiese jugar Aritz y Navas optarían a cubrir su plaza, aunque todo hace indicar que podrá ser de la partida.

De esta manera la Real podría formar con Rulli en la portería y una defensa formada por Zaldua, Mikel, Iñigo y Yuri. En el centro del campo repetirían respecto a Pamplona Illarramendi, Pardo y Zurutuza. Arriba Oyarzabal es fijo, aunque podría jugar también de enlace, y Willian José tendría su oportunidad.

¡Cuidado con la historia!

Tanto Real como Espanyol son dos clubes históricos de Primera -octavo y séptimo respectivamente en el ranking de todos los campeonatos-, por lo que se han visto las caras en multitud de ocasiones. En San Sebastián se han enfrentado en 66 veces, con un claro color local que se ve reflejado en las 42 victorias guipuzcoanas, lo que significa que el triunfo se ha quedado en casa en dos de cada tres duelos. Además se produjeron once empates y trece triunfos catalanes.

Pero cuidado con estos números porque en los últimos años el Espanyol se ha mostrado un visitante correoso en Anoeta y ha equilibrado la estadística. Así, en sus once visitas más recientes ha logrado cuatro victorias y tres empates, lo que supone un empate técnico con la Real, que se ha llevado otros cuatro triunfos. Y algunos de estos fueron bastante ajustados, como los obtenidos en las campañas 13/14 (2-1) y 14/15 (1-0). Un aviso a navegantes.