«La plantilla de la Real Sociedad así está perfecta»

Se cumplen dos años de su aterrizaje en la Real Sociedad pero su voz destila ya el tono de autoridad que poseen los más veteranos de la plantilla, hasta el punto de que se moja sin tapujos a la hora de valorar el grupo con el que la Real Sociedad ha arrancado esta temporada. Gero Rulli saca la cara por sus compañeros y ahuyenta de un manotazo las voces que pedían más refuerzos en el mercado estival, sobre todo tras haber empezado la liga perdiendo en casa contra el Real Madrid, sin ofrecer la mejor de las versiones, y extraer una victoria de oficio de la visita a El Sadar. De hecho, Rulli está convencido de que las cosas van a mejorar respecto a lo que sucedió la pasada campaña.

«Confío en que este año sea mejor que el anterior», valoró ayer el de La Plata en su primera intervención del curso en la sala de prensa de Zubieta. «Los chicos que vinieron lo hicieron para sumar, mejoraron el equipo y era lo que queríamos». Rulli le da una importancia capital al hecho de haber mantenido el grueso del bloque a lo largo del verano, en cuanto a que permite continuar con la trazada anterior y no regresar al punto de partida: «Que no se haya ido mucha gente y sigamos los que estábamos hace que ya conozcamos nuestras virtudes y defectos y podamos trabajar en ellos. Si bien a muchos les hubiera gustado contar con una plantilla con más refuerzos, para nosotros así está perfecta porque nos conocemos y sabemos lo que queremos». Le da especial valor al conocimiento que hay entre cada miembro del equipo: «Sabemos cómo somos cada uno y creo que fue una decisión correcta dejar la plantilla como está».

Las dudas que ha podido sembrar la Real Sociedad en los primeros quince días de competición no preocupan a Rulli, hasta el punto de que su foco está puesto únicamente en seguir sumando victorias independientemente del juego que se despliegue para conseguirlas. Entiende que, con los últimos antecedentes, lo importante ahora es ir de tres en tres y dejar los análisis para más adelante. Hay que tratar de arrancar la liga de la mejor manera posible y no volver a encontrar baches en los meses de octubre y noviembre. «Obviamente siempre hay cosas para mejorar, acabamos de pasar la segunda jornada. En otro momento quizá no hubiéramos ganado jugando mejor. Debemos valorar distintas situaciones aunque lo más importante era ganar y se consiguió. El análisis lo dejamos en un segundo plano».

Calma ante los pocos goles

La poca eficiencia en ataque ha sido la carencia más significativa que ha exhibido la Real Sociedad en las primeras dos jornadas del campeonato. Se quedó sin marcar en el debut contra el Real Madrid y Juanmi anotó el único tanto de firma blanquiazul en El Sadar, ya que el 0-2 lo marcó el rojillo Unai García en su propia portería. Sin Agirretxe, Willian José es el único delantero nato que hay en la plantilla y Eusebio ha manejado hasta el momento otras opciones, entre las que se encuentra la del propio Juanmi o Mikel Oyarzabal.

Rulli resta importancia a esta realidad, achacándolo más a las características de los rivales que a la habilidad de la Real Sociedad para acercarse al área contraria. «En Pamplona jugamos un partido correcto y ganamos. En lo relativo a lo ofensivo, cada equipo es diferente. Hay quienes se abren a la hora de atacar, lo que permite encontrar más opciones de hacerles daño cuando se recupera el balón. Osasuna, por ejemplo, nos defendió durante muchas fases con cinco jugadores y resultó complicado entrar ahí. Y el del Real Madrid no fue nuestro mejor partido», explicó el arquero.

Si nos dejamos llevar por su juicio, el del viernes en Anoeta contra el Espanyol será un encuentro diferente en este sentido, abierto y con multitud de acciones ofensivas: «Es un equipo que convierte muchos goles pero también encaja muchos. Para mí va a ser un partido muy abierto, en el que seguramente habrá situaciones de gol en los dos lados. A nosotros nos toca saber cuánto atacar y defender, jugar el partido con inteligencia como hicimos en Pamplona». Es de la opinión de que existe una ocasión «muy linda de ganar los tres puntos y vernos ahí arriba en la clasificación. Tenemos la ilusion de hacerlo bien».

Para poder sumar la segunda victoria del curso, y por consiguiente la primera en Anoeta, Rulli pide la asistencia de los aficionados, más si cabe con el 107 cumpleaños de la Real Sociedad presidiendo la semana. «Necesitamos el apoyo de la afición. Sé está celebrando el aniversario del club y llega un duelo atractivo duelo para poder arrancarlo de buena manera. Invitamos a la gente a que se acerque para ayudarnos a conseguir los tres puntos», solicitó el argentino.

Contento a nivel personal

Rulli ha dado el pistoletazo de salida a su tercera temporada en San Sebastián con el objetivo de seguir dando pequeños pasos hacia adelante o hacia arriba, según se mire. En su cabeza reside la idea de mejorar los números del pasado curso, donde encajó 43 goles en liga y mantuvo echado el candado a su portería en trece partidos. Despupés de confirmarse su fichaje por la Real Sociedad hasta 2022, es de suponer que con la mente despejada y la tranquilidad de pertenecer por fin a un equipo, su rendimiento mejorará.

Ahora arranca una nueva etapa a la que se ha incorporado en el último momento tras una experiencia agridulce en Río con su selección. Más alla de un resultado no deseado con la albiceleste, el trabajo que ha realizado en Brasil le ha valido para no perder el sitio en el once de Eusebio, volviendo a dejar destellos de la calidad que atesora en los 180 minutos que ha disputado.

«Personalmente me estoy sintiendo bien, sobre todo porque la pretemporada que hice en los Juegos me ha permitido llegar en buenas condiciones», valoró. «Es verdad que contra el Madrid no fue todo lo bien que queríamos pero en El Sadar fuimos los justos vencedores. A nivel individual fue importante dejar la portería a cero, algo que será complicado el viernes contra un equipo que mete muchos goles pero también los encaja».