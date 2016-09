Carlos Vela: «Me quedan dos años de contrato y los voy a cumplir»

Carlos Vela ha analizado su situación personal esta miércoles en Zubieta. El mexicano, más sonriente y risueño que nunca, ha transmitido su intención de cumplir el contrato que tiene firmado con la Real Sociedad y ha reconocido que quiere volver a ser el jugador que fue hace dos años. «Me quedan dos años y los voy a cumplir. Aquí estaré», ha trasladado el de Cancún, añadiendo después que «quiero olvidar las molestias físicas para volver a disfrutar en un terreno de juego y trasladar esa alegría a los aficionados».

ForoOpin a sobre la actualidad de la Real Sociedad

Sus problemas en el menisco, que según ha manifestado han sido la principal causa en su bajada de rendimiento de los últimos tiempos, se encuentran prácticamente olvidados. «Estoy mucho mejor. Hubo dudas al principio de pretemporada, porque te dicen que está dañado y que es operable, pero el tratamiento que estoy siguiendo está funcionando. Las dos últimas semanas me he encontrado bien y he podido hacer todo tipo de trabajo que antes no podía». Vela ha deseado que su recuperación «continúe bien y poder hacer las cosas que quiero. Muchas veces es un querer y no poder, que la rodilla no te responda. La gente no sabe lo que te pasa y juzga sin saber. Yo intento dar el máximo en el campo pero en los últimos tiempos no he podido por la rodilla».

Sobre su estado de ánimo ha reconocido que «el año pasado no estaba bien en lo personal. Fue un cúmulo de cosas, algo complicado, pero ya lo hemos dejado atrás». Sus palabras para valorar su situación actual han sonado esperanzadoras: «Estoy muy contento, pasando por un buen momento personal y profesional. Quiero trasladarlo al campo y a toda la gente para que ellos estén felices conmigo. Como yo estoy feliz con la vida».