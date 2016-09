«Pocas cosas me pueden parar después de haber superado esta lesión»

Desde el mensaje que colgó en su cuenta de Twitter el pasado 30 de diciembre, cuando cayó lesionado en el Santiago Bernabeú ('Me dieron el privilegio de jugar al fútbol y no voy a dejar de luchar') hasta el que escribió la noche del sábado después de volver a jugar un partido de fútbol ('Todo pasa, todo llega. #Feliz #Devuelta), Sergio Canales ha ido detallando a través de las redes sociales su proceso de recuperación. Han sido 248 días desde que conoció que tenía roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y debía pasar por el quirófano hasta que el sábado reapareció en el once inicial, en la posición de extremo izquierda, en el amistoso que la Real Sociedad perdió por la mínima ante el Alavés en Mendizorroza. Fueron setenta minutos que le sirvieron para confirmar que el trabajo de recuperación que ha seguido en los últimos ocho meses ha sido el correcto.

A Canales le costó entrar en juego en Vitoria, no se animó a realizar ninguna incursión en velocidad por banda, pero con el paso de los minutos se mostró participativo, trató de buscar superioridades en la izquierda con las subidas de Héctor, y llegó a probar su zurda en dos lanzamientos de falta directa que se estrellaron en la barrera. Canales, con un físico más definido que antes de lesionarse -después de haber trabajado todo el verano en Zubieta-, respondió bien y a partir de ahora deberá ir ganándose la posibilidad de tener minutos en partidos oficiales.

El jugador, en declaraciones ayer a la televisión del club, trasladó las sensaciones que le ha producido el volver a sentirse futbolista después de un proceso tan largo: «Estoy muy contento, tenía muchas ganas de que llegara este día. Me ha costado mucho, he trabajado un montón y estoy muy feliz de poder empezar a ayudar a mis compañeros dentro del campo».

No es la primera vez que Canales atraviesa una situación similar -había pasado dos veces por quirófano para ser intervenido en la otra rodilla, la derecha- y esa experiencia, a su juicio, le ha servido para afrontar estos ocho meses con mejor ánimo y para algo más: «Las otras fueron muy seguidas en una época más joven. Ahora, en el momento en el que me lesioné en el Bernabéu, me estaba encontrando muy bien y fue un palo gordo. En esta ocasión ha sido un reto duro, pero a la vez me ha hecho crecer como persona y jugador».

La primera lesión la sufrió en octubre de 2011, con la camiseta del Valencia, donde jugaba cedido por el Madrid. Se rompió los ligamentos de la rodilla derecha. Canales se recuperó y reapareció seis meses después. Pero justo en ese día, el 27 de abril de 2012, en un partido de Europa League frente al Atlético de Madrid, el ligamento cruzado de su rodilla derecha volvía a romperse. El cántabro volvió a levantarse y regresó a los terrenos de juego el 23 de enero de 2013. Lo hizo en Mestalla y frente al Real Madrid, equipo contra el que casi tres años después volvió a revivir su particular pesadilla. «Ha sido una lesión que me ha costado mucho, ha sido muy larga. Ver muchos partidos desde la grada para cualquier futbolista no es fácil y estoy muy contento de haber superado esta etapa», repasa el jugador.

Hacerlo con una mentalidad positiva, como ha ido trasladando en las redes sociales, también dice que le ha ayudado. «Siempre es muy importante ser positivo, tener una buena energía para llevar el día a día, porque entrenar solo no es fácil. Es lo que he procurado hacer. Todos me han ayudado mucho. Estoy orgulloso de que todo el trabajo que he hecho haya tenido su recompensa».

Agradecimiento

Los mensajes que ha ido escribiendo en Twitter han tenido su respuesta por parte de aficionados realistas y compañeros de profesión. Ese 'feedback' le ha venido bien en momentos en los que la recuperación iba más lenta de lo que a él le hubiera gustado. Para ellos tiene palabras de agradecimiento. «Los compañeros siempre me han tratado de sacarme una sonrisa y así siempre es más fácil. No es fácil de encajar que ellos salgan a entrenarse al verde y tú te quedes ejercitando en el gimnasio. Los aficionados también me han transmitido su calor, me han dado ánimos cuando iba de camino al estadio o cuando paseaba por la calle. He sentido que me apoyan. Así es más fácil. No me puedo olvidar tampoco de la ayuda de los técnicos. Ya noté cuando llegué a este club que es especial y cuando tienes lesiones como esta se agradece mucho más el apoyo que me han dado».

Canales ha narrado sus visitas en Barcelona al doctor Cugat, sus entrenamientos en solitario en Zubieta y los pocos días de descanso que ha podido tener. Le hemos visto trabajando en la arena de El Sardinero de Santander, en la piscina de recuperación en Zubieta, dando pedales en la bicicleta estática y ejercitándose en el jardín de su casa con gomas elásticas y balones medicinales. Ha desmenuzado casi todo lo que ha hecho. Incluso que se ha quedado trabajando en Zubieta sin poder acompañar a su mujer en el viaje de novios después de casarse en Ibiza este verano.

¿Y ahora? «Solo puedo mirar el siguiente entrenamiento, pensar en el día a día. Cuando vaya entrando más en la dinámica del equipo, pensaré a largo plazo. Lo más importante es el entrenamiento de mañana y seguir trabajando para coger el tono físico».

Canales se suma a un grupo en el que va a tener una dura competencia por hacerse con un puesto. A su favor tiene que es del gusto de Eusebio, siempre ha alabado su técnica y polivalencia al poder jugar tanto de centrocampista como en la línea de ataque. Va a tener que pugnar con Juanmi, Vela y Oyarzabal, entre otros. «En mi mentalidad está el seguir mejorando, ir trabajando después de haber pasado tres lesiones tan duras y tan largas. La fuerza que tengo es que hay pocas cosas que ya me puedan parar. Siento una enorme alegría de poder entrenarme ya todos los días con los compañeros, poder entrar en una convocatoria y ayudar en el campo. Estoy muy orgulloso de todo el trabajo, de haber conseguido un objetivo que era un reto para mí».