Oyarzabal: «Nunca me he visto con la camiseta del Athletic. He tenido la suerte de poder elegir»

Hasta no hace mucho residía en un colegio mayor en el barrio de El Antiguo; ahora, miembro de pleno derecho en el primer equipo, se ha mudado a un piso en Amara. Todo está pasando muy rápido para Mikel Oyarzabal (Eibar, 1997), renovado recientemente hasta 2022, con una cláusula de rescisión de 50 millones, debido a que el Athletic estaba dispuesto a pagar su salida para tenerlo en sus filas.

- Termina la final del torneo Ciudad San Sebastián de pelota, el pasado jueves, y un niño corre emocionado a por un recuerdo del pelotari ganador. Ese niño viste una camiseta de la Real. Adivine el nombre del jugador.

- No vi el partido de pelota, pero supongo que si me lo preguntas es porque en la espalda estaría mi apellido (sonríe). Es algo que hace ilusión, que los chavales quieran llevar mi nombre como yo lo hacía en su día. Es un detalle que gusta a todos los futbolistas, especialmente a los jóvenes como yo.

- Se ha convertido en una de las referencias de la Real en apenas unos meses. ¿Siente vértigo?

- No. Es cierto que todo ha ido muy rápido, en siete u ocho meses han cambiado muchas cosas en mi vida. Estoy viviendo una realidad que muchas veces no me la creo ni yo mismo. El año pasado a estas alturas ni siquiera era jugador de la primera plantilla y mentiría si dijera que podía esperarme una situación como la que estoy viviendo ahora, pero soy perfectamente consciente de dónde estoy y quién soy, tengo los pies en el suelo. Todo lo que me está pasando por suerte es positivo y lo único que puedo pedir es que siga en la misma dirección.

- ¿Quién le pone los pies en el suelo?

- No hace falta que nadie me recuerde quién soy y de dónde vengo. Soy joven, pero sé muy bien que en este mundo del fútbol un día estás arriba y en otro pasas a un segundo plano. No me hace falta que nadie me diga nada. Eso no significa que no escuche a mi familia, a mis amigos o a quienes formamos el vestuario. Procuro escuchar todos los consejos que me dan, sé que las personas más próximas no van a tener ningún problema en decirme que algo no he hecho bien para intentar ayudarme. En ese sentido, estoy muy tranquilo porque estoy muy bien rodeado.

- ¿Le toca hacer muchas veces esa reflexión?

- Soy de los que creo que hay que tomarse las cosas con tranquilidad. No hay que sacar pecho cuando las cosas salen bien y tampoco venirse abajo cuando vienen mal dadas. Procuro no darle demasiadas vueltas a a la situación que estoy viviendo y asumirlo con naturalidad. El míster y los compañeros me han ayudado mucho en este sentido desde el primer día que entre al vestuario.

- ¿A quién ve cuando se mira al espejo?

- Soy el mismo chaval, no he cambiado en exceso. Mis ratos con mi gente están y van a seguir estando. Jugar en Primera no me va a nublar la vista, no me va a cambiar tanto como para no reconocerme.

- ¿Hasta qué punto le ayuda a no perder el rumbo el cursar una carrera universitaria?

- Mucho. Es algo que entiendo necesario para mí. Es cierto que en ocasiones es duro compaginarlo y que hay veces en las que no puedo seguir el mismo ritmo que mis compañeros de clase, pero por suerte tengo gente que me ayuda muchísimo. Tres amigos de mi cuadrilla, con los que ando desde que éramos unos críos, estudian lo mismo que yo, y los profesores también me ayudan ajustando los exámenes a mis horarios de entrenamiento. Este año me he matriculado en todas las asignaturas de Segundo en Empresariales después de aprobar todas las asignaturas. No ha sido fácil pero me he organizado bien. Por ahora no me puedo quejar pero sé que puede llegar el momento de tener que dejar alguna asignatura porque no me da la vida. La mayoría de las clases son por la mañana lo que lleva a ir casi todas las tardes a una academia para recuperar lo que me haya podido perder. Estudiar me sirve como vía de escape, me viene muy bien ocuparme de otros asuntos distintos al fútbol.

- ¿Hay aficionados del Athletic en esa cuadrilla que menciona? ¿Qué le dicen ahora después de su negativa a vestir de rojiblanco?

- Como en cualquier familia hay de todo (ríe). El pique es sano, con humor. No va a más.

- ¿Cómo se entera del interés del Athletic?

- Los aitas eran quienes estaban llevando estos asuntos y fueron ellos los que me dijeron que había varios equipos que habían pedido información, que querían saber más de mí. En ningún momento pensé qué equipos eran y qué me ofrecían, lo único que quería era seguir igual de bien como me he sentido siempre en la Real. No pensé en otra cosa que no fuera quedarme aquí. Por suerte, esta negociación rápida con la Real se ha podido concretar en un año más de contrato, que es algo que me ilusiona mucho porque en las próximas temporadas podemos hacer algo bonito con los jugadores que estamos ahora en el vestuario.

PRESENTE «Soy perfectamente consciente de dónde estoy y quién soy, tengo los pies en el suelo» UNIVERSITARIO «Estudiar es una vía de escape, me viene muy bien ocuparme de otros asuntos distintos al fútbol» POSICIÓN EN EL CAMPO «Da igual jugar en la izquierda o en el centro, el reto es dar lo mejor en cada posición»

- ¿Dónde le coge la noticia?

- Ni sé, supongo que estaría entrenando en Zubieta, volviendo a casa o en Eibar. Esos días mis padres estaban fuera y como ya habían hecho en anteriores ocasiones me llamaron para ponerme al tanto.

- ¿Percibe la alegría del aficionado de la Real de que un jugador más haya dicho no al Athletic?

- Cuando era un crío ya tuve la oportunidad de jugar con el Athletic y yo aposté por la Real, el club en el que quise y quiero estar para conseguir cosas. Pude elegir la camiseta. Y hasta hoy.

- ¿Se ha visto vestido con la camiseta del Athletic?

- Nunca (rotundo).

- ¿El jugador de fútbol juega donde quiere?

- No siempre. Muchas veces no tienes la suerte de poder elegir dónde quieres jugar. Si yo ahora he tenido la suerte de poder elegir es porque he querido, es lo que quería desde un principio.

- ¿Siente más presión por ser ahora uno de los jugadores mejor valorados por el club?

- No. Todavía soy un chaval, tengo 19 años, no he hecho más que llegar al primer equipo, y lo único que pienso es aportar todo lo que pueda al equipo. Puede que en unos partidos aporte más que en otros, pero lo que voy a intentar siempre es entrenar al máximo para poder dar luego mi mejor nivel en los partidos. Si luego tenemos la suerte de que todo vaya bien, tanto individual como colectivamente, mucho mejor para todos.

- Pero ahora los focos apuntan a usted, a su capacidad para romper líneas, en su velocidad y talento.

- No me influye. Sé lo que puedo y debo hacer. No porque ahora haya pasado esto -en alusión al interés del Athletic en ficharle- voy a tener que hacer más o menos. Sé cuál era mi papel el año pasado, en esta temporada y espero que también en la viene. Los que me conocen ya saben que lo digo con sinceridad. No siento más presión. Sé que habrá algunos días en los que no me salgan las cosas bien y será entonces cuando tenga que apretar todavía más.

- ¿Es de los que cree que el segundo año de un recién llegado a Primera es más complicado?

- Eso dicen. Es lógico que sea así porque los rivales te conocen más, ya saben de lo que eres capaz, pero tampoco me paro mucho a pensarlo. Trato de seguir jugando con naturalidad.

- ¿Preparado para que le frenen a patadas?

- Juego en una posición de ataque y es normal que los defensores traten de frenarnos a mis compañeros y a mí de la forma que mejor puedan. Es parte del juego. No hay problema siempre que las patadas no sean con mala intención.

- ¿Hasta qué punto importa la posición de un jugador en la línea de ataque en el fútbol moderno?

- Una cosa es dónde se empieza el partido y otra dónde se acaba. Desde que llegué a la Real he ido cambiando de posición año tras año, ha sido un aprendizaje continuo. En los últimos años, en categorías inferiores y en el Sanse, había jugado por dentro, y el año pasado jugué por la izquierda. Tengo claro que hay que hacerse al sitio toque donde toque en el campo. El reto es dar lo mejor en cada posición tratando de ocultar las debilidades.

- ¿Dónde se siente más cómodo? - - Me he sentido muy bien en la banda izquierda, he disfrutado mucho, y también con la libertad que da jugar en el centro. El juego asociativo de la Real hace que los movimientos en ataque sean constantes y que la posición de inicio de un jugador no sea tan importante. A mí me beneficia, me gusta, que el míster, con estos jugadores, apueste por este fútbol.

- Ha encajado bien con Juanmi.

- Hemos estado mucho tiempo juntos, hemos compartido habitación en pretemporada, y la buena relación que tenemos fuera se nota también en el campo. Es un jugador al que le gusta el balón, le gusta tocar y eso viene bien al equipo.

- ¿Y con Willian José?

- Es un jugador con unas cualidades físicas increíbles, tiene muchísimo nivel y estoy convencido de que nos va a ayudar mucho en cuanto se ponga a tono.

- ¿Es mejor que Jonathas?

- Físicamente pueden llegar a ser parecidos pero el estilo de juego es diferente. Willy viene de un equipo como Las Palmas que también trata con mimo el balón, mientras que Jonathas venía de un Elche con un juego más directo que jugaba para él.

- ¿Puede ser el delantero centro que haga olvidar la lesión de Agirretxe?

- Ojalá. El año pasado ya demostró que tiene gol y está capacitado para seguir viendo puerta en la Real. Es un jugador de alto nivel que puede aportar mucho a este equipo. A Imanol le esperamos con los brazos abiertos cuando pase por el quirófano.