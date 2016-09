«Los jugadores de casa son los que más se implican»

Campeón de dos Ligas, una Supercopa y una Copa, Agustín Gajate (Donostia, 1958) debutó en la primetra plantilla de la Real con diecinueve años y llegó a vestir la camiseta en 364 partidos, pese a que las lesiones le tuvieron algunas temporadas en blanco. Hombre cercano y «muy normal» como él mismo se define, se encarga de educar futbolísticamente a los chavales que pisan por primera vez Zubieta dispuestos a ser futbolistas en el futuro. Es oriundo de Aiete y nos vimos en Berio, que es donde ahora está instalada la familia.

- Agustín, ya hace mucho que dejó de ser futbolista...

- Hace mucho, sí, pero de otra manera sigo viviendo el fútbol y la Real. No añoro nada lo de jugar.

- ¿De verdad que no repetiría?

- Para nada. Lo vivido vivido está y si se pudiera repetir, seguro que no saldría todo tan bien como nos salió entonces.

- Porque le tocó al época más triunfante de la Real...

- Sin duda, los mejores años del club, aquello fue algo que probablemente sea irrepetible, así que claro que guardo un gran recuerdo.

- Llegar y besar el santo...

- Pues sí, porque se produjeron un cúmulo de circunstancias que me llevaron al primer equipo de la Real casi sin enterarme. Fiché por el Sanse y no estuve allí más que cinco meses y, de repente, me llaman para jugar con la Real, fue algo extraordinario para mí, sin tiempo para asimilarlo.

- Algo bueno le vería Irulegi.

- Quizás las circunstancias, por la lesión de Elkoro y que Luciano Murillo también estaba un poco fastidiado. Echaron un vistazo abajo y aunque había buenos centrales en esa época en el Sanse, tuve la suerte de ser el elegido y llegué a jugar catorce partidos esa temporada. Si te digo la verdad, me sorprendió mucho, porque delante de mí había muy buenos jugadores que me parecía que estaban más formados que yo, pero me tocó a mi subir y creo que lo aproveché.

- Es que aquella remesa fue impresionante...

- Y tanto. Subió Arconada, también Zamora y en un par de temporadas fuimos completando el grupo con Celayeta, con Górriz, conmigo... Estuvimos practicamente diez años jugando juntos el mismo equipo y al final eso se nota...

- Pero cambiaron las leyes...

- Hoy en día no se podría repetir aquello. Hoy es muy complicada la apuesta total por la cantera, porque la apuesta se hace, pero no se puede hacer completa porque hay otros que tienen dinero para fichar y elevan el umbral de la competitividad. Somos Gipuzkoa y tenemos nuestras limitaciones.

- Pocos pero de calidad.

- Yo creo que la de la Real es la mejor cantera de todas, porque probablemente en Primera División de donde más salen es de la Real.

- Además de con Illarra coincidió con muchos más que ahora están en equipos de arriba...

- Unos cuantos que quizás juegan en equipos de Segunda División. Aquí, otro caso significativo es el de Rubén Pardo, también en franca progresión según pasaron los años.

- ¿Conoció al Oyarzabal de crío?

- No porque ya llegó a la Real un poco más mayor y yo estoy en la categoría infantil, entre doce y catorce años.

- ¿En qué incide en su preparación para ser futbolista?

- Mi misión es enseñarles la educación, lo que no quiere decir que no vengan educados de casa, pero sí enfocada a lo que es el fútbol, la disciplina tan importante. Cualidades para jugar al fútbol las tienen todos, unos un poquito más y otros un poquito menos y luego las van desarrollando, pero es fundamental que respeten unas normas, dentro de la disciplina que es el fútbol y que son muy necesarias. La primera lección es que están para aprender y no para ser profesionales. A los padres les pedimos que no agobien a los chavales y que en los partidos se comporten.

- Saber ganar... y perder.

- Pues sí. Es muy difícil que eviten las protestas pero lo intentamos. Y cuesta aprender a saber perder, que es lo más difícil, porque a ganar nos hacemos enseguida. Es verdad que cada uno tiene su mayor o menor facilidad para adaptarse a unos principios mínimos, pero sin ellos nunca llegarán arriba.

- Zubieta sigue en forma.

- Sí. Siempre salen jugadores y otra cosa es que por circunstancias se eche mano de gente de fuera, pero al final el jugador de casa es el que más se implica en el proyecto. Quizás sea un poco peor jugador que el que fichan de fuera, pero las ganas y el querer son importantes y los de aquí las tienen.

- Vamos a su pasado en la Real.

- Cuando llegué al primer equipo no me imaginaba que iba a jugar tanto. Formé tándem con Inaxio Kortabarria hasta la temporada de la imbatibilidad, aquella 79/80 que es imposible olvidar.

- Lloramos muchos en Sevilla...

- Desde luego que sí. ¡Qué decepción! Fue un partido que lo perdimos nosotros, no nos ganó el Sevilla. No fuimos capaces de saber ganar y eso que el rival terminó con dos jugadores menos...

- Y llegan las Ligas y con poca participación de Gajate...

- Creo que entre las dos jugué siete partidos. En esa época me llamaban también de la selección sub 21 y vine de un partido de Valencia con una lesión y me rompí el abductor. La operación no salió bien por algún problema y estuve toda la temporada lesionado. La siguiente seguí con lo mismo y me fastidié otro abductor, por la carga que hacía al pisar para no afectar el que tuve lesionado y resulta que me rompo el que en teoría tenía bien, así que me quedé casi en blanco aquellos dos años de las Ligas, pero que conste que soy campeón aunque no participé mucho. Por lo menos estuve convocado en el partido de Gijón y en varios de los anteriores. Reaparecí en el partido de Copa que jugamos tres días después en Sevilla. Y ya el año siguiente estuve casi siempre en el equipo. Kortabarria lo dejó y formé pareja entonces en la defensa con Bixio Górriz. Yo me despedí del fútbol a principios de la temporada 1992/93 y Bixio, al final de la misma.

- ¿Ya era hora?

- Pues sí, porque tuve una pequeña lesión en la rodilla y me operé en el verano para poder estar en pretemporada bien, pero no pudo ser. Tuve la fortuna de que el club me ofreció rescindir el contrato y lo acepté de mil amores. Mi cabeza me lo pedía porque ya llevaba varios meses con las molestias.

- ¿Por qué le llamaban zapatones?

- Pues porque andaba con los pies cada uno mirando a un lado, no era porque tuviera un pie muy grande como muchos creían. No sé quién me lo puso ni los otros que también me llamaron, como segalari...

- ¿Por qué le llamaban así?

- Me tocó jugar ese papel de último defensor contra rivales con el balón, pero salvo un año que hice colección de tarjetas no fui muy amonestado. Fue la temporada de la llegada de Toshack, que me hizo jugar de libre y teníamos problemas para sujetar a los delanteros. No conocíamos el sistema y había bastantes desbarajustes y para intentar arreglarlos a veces... Solo quedaba Luis por detrás de mí...

- Tampoco olvidemos que fue olímpico en Moscú...

- Es cierto. Fueron unos Juegos con boicot americano, ya recuerdo... No estaba previsto que fuéramos. Yo estaba de vacaciones y me llamaron para ir. Fue un desastre, no pasamos de empatar los tres partidos de la primera fase ante la RDA, Argelia y Siria. La única suerte de aquello fue que pudimos quedarnos bastante tiempo después de eliminarnos y disfrutamos de balonmano, atletismo y otros deportes que en unos Juegos son una cosa especial. Eso salí ganando.

- ¿Qué le ha dejado el fútbol?

- Sobre todo la gente, los amigos. Noto que hay muchas personas que me aprecian. Terminé el fútbol muy relajado y tranquilo, sabiendo que no había hecho mal a nadie y que mis compañeros tampoco me lo hicieron a mí. Tuve una especie de paz interior, que quizás suene un poco cursi, pero fue así. Mantengo relación con todos y cada vez que nos vemos es como si no nos hubiéramos separado nunca.

- ¿El mejor fútbolista que conoció?

- Para mí, Johan Cruyff. Coincidí con él cuando ya jugaba a su aire porque era capaz de hacer de todo y hay que ver cómo se escapaba... Lo sufrí en mis carnes. En la Real también tenía compañeros muy buenos, pero permíteme que no cite a ninguno,porque éramos todos una piña.

- Es partidario de las nuevas tecnologías aplicadas al fútbol?

- No sé a qué esperan para ponerlas en marcha, salvo que lo que quieran es mantener a más gente alrededor, pero que aún no podamos saber con seguiridad si un balón entra en la portería o no es un atraso y algunas cosas más también se podían controlar con los medios que existen y que ya utilizan otros deportes. Estamos anclados en el pasado mientras el mundo avanza.

- ¿La Real podría ganar alguna otra Liga?

- Por qué no. Es verdad que con las normas actuales es muy difícil, pero si cambian algunas reglas lo podría conseguir. Soñemos.

- Don dinero se impone...

- Mira, lo de los sueldos desorbitados que se dice no sé si serán abusivos o no, porque ahí está la oferta y la demanda, pero lo que no se justifican son los sueldos bajos que cobran muchos. Yo no me quejo de lo que cobramos en su día, aunque todo sea tan diferente ahora, pero los sueldos bajos no tienen justificación para lo que mueve el fútbol de hoy.

- ¿No me va a decir nada del gol al Hamburgo?

- Es verdad, que yo marqué en Atotxa el gol del empate en la semifinal de la Copa de Europa. Una pena que luego no nos valiera para llegar a la final, pero no faltó mucho porque en la vuelta nos ganaron con un gol en fuera de juego. Lo recuerdo bien.