Los dorsales de la Real Sociedad

Aritz Elustondo lucirá oficialmente el dorsal 15 esta temporada, un número que ya le vimos llevar a la espalda desde el primer amistoso de pretemporada, el 16 de julio en Berazubi contra el Tolosa. El defensa explicó el jueves en rueda de prensa que «no hay ninguna razón en concreto para que haya optado por el quince. Sabía que estaba libre y que antes lo había llevado Jon Ansotegi. Ya que se me presentaba la opción de poder quedármelo y que me gustaba, finalmente me lo he quedado».

La Real Sociedad hizo oficial ayer, una vez cerrado el mercado, los dorsales que vestirán los jugadores. Sin movimientos de última hora, todo se queda como está. Juanmi lucirá el 7 que llevó Bruma; Willian José, el 12; Aritz, el 15; Oyarzabal, el 18; Gaztañaga, el 23 y Concha, el 24. Eusebio dirigirá una plantilla de 25 efectivos. Tres porteros, ocho defensas, seis centrocampistas y ocho atacantes.