El cierre de mercado no deparó sorpresas para la Real Sociedad

La Real Sociedad no hizo movimientos en las últimas horas del mercado de verano y la plantilla con la que Eusebio encarará la temporada no sufrirá variaciones, por lo que finalmente serán 25 jugadores lo que se mantengan a las órdenes del entrenador pucelano, por lo menos hasta que se abra una nueva ventana de transferencias allá por el mes de diciembre.

LA CIFRA 4 fichajes en verano. La Real ha adquirido a Rulli, Toño Ramírez, Juanmi y Willian José. LOS 25 JUGADORES Jugador Dorsal Rulli 1 Carlos Martínez 2 M. González 3 Illarramendi 4 Markel 5 Iñigo 6 Juanmi 7 Granero 8 Agirretxe 9 Xabi Prieto 10 Vela 11 Willian José 12 Bardají 13 Rubén Pardo 14 Aritz 15 Canales 16 Zurutuza 17 Oyarzabal 18 Yuri 19 Zaldua 20 Héctor 21 Raúl Navas 22 Gaztañaga 23 Concha 24 Toño 25 ALTAS Jugador Procedencia Juanmi Southampton Toño AEK Larnaca Willian José Las Palmas BAJAS Jugador Destino Jonathas Rubin Kazan De la Bella Olympiacos Bruma Galatasaray Olazabal Granada

Lo cierto es que no se esperaban sorpresas de ningún tipo en las últimas horas y no las hubo, ni en el apartado de entradas -algo que ya confirmó Eusebio antes de viajar a Pamplona- ni tampoco en el de salidas. Descartada la llegada de Diego Reyes, que ha optado por enrolarse en el Espanyol de Quique Sánchez Flores, quedaba por concretar la marcha de algún efectivo. Esteban Granero finalmente se va a quedar en San Sebastián con el objetivo de cumplir su contrato, que expira en 2018, y su deseo, que no es otro que triunfar en la Real a pesar de que Eusebio ya ha enseñado su mano y el madrileño no está entre esas cartas.

Lo mismo sucede con Carlos Martínez, otro hombre que a priori tampoco entra en los planes de su entrenador a tenor lo que se ha visto en las dos convocatorias de liga. El lateral navarro no se va a dar por vencido y va a continuar peleando por hacerse con un hueco en las convocatorias. El posible interés del Trabzonspor turco se ha diluido en las últimas horas aunque el de Lodosa no se había planteado su salida. En este escenario, un movimiento tan drástico a estas alturas de su carrera no entraba dentro de sus opciones.

La Real de la temporada 2016/17 contará con veinticinco fichas: tres porteros (Rulli, Toño y Bardají); ocho defensas (Zaldua, Carlos Martínez, Mikel, Aritz, Iñigo, Navas, Yuri y Héctor); seis centrocampistas (Illarramendi, Markel, Gaztañaga, Pardo, Zurutuza y Granero) y ocho atacantes (Juanmi, Vela, Oyarzabal, Prieto, Willian José, Concha, Agirretxe y Canales). Esa cifra es ligeramente superior a la que deseaba Eusebio, que en sus intervenciones desde que concluyó la pasada campaña había hecho hincapié en una plantilla de 21-22 jugadores que le permitiera una gestión más óptima del grupo.

Tres caras nuevas

El verano para la Real comenzó temprano con la confirmación del fichaje de Juanmi a los pocos días de acabar la liga. Procedente del Southampton, donde no tuvo demasiada fortuna, el ex del Málaga llegó para reforzar la línea ofensiva blanquiazul.

Después del malagueño han aterrizado Toño Ramírez (AEK Larnaca) y Willian José (Las Palmas). A ellos habría que sumar la incorporación en propiedad de Gero Rulli, que acaba de iniciar su tercera campaña como txuri urdin. Por su parte, Jon Gaztañaga y David Concha han retornado de sus cesiones y con su trabajo se han ganado un hueco en la plantilla.

En el apartado de salidas se dijo adiós a Jonathas (Rubin Kazan) y De la Bella (Olympiacos), mientras que los tres jugadores que estaban a préstamo retornaron a sus equipos de origen: Bruma (Galatasaray), Olazabal (Granada) y Reyes (Oporto). Otros que no se han despedido sino que han entonado un 'hasta luego' han sido los efectivos que pertenecen a la Real y que se han ido cedidos. Es el caso de Pablo Hervías (Elche) y Alain Oyarzun (Mirandés).

Babic se marcha cedido a Reus

Srdjan Babic, central del Sanse que ha jugado en pretemporada con el primer equipo -marcó dos goles-, se marcha al Reus Deportivo de Segunda hasta el verano que viene. La Real entiende que es un destino perfecto para que el internacional serbio pueda seguir progresando en un entorno más competitivo que Segunda B.

Del mismo modo, su cesión permitirá que Ugarte, Lapeña y Le Normand, los otros centrales del Sanse, continúen con su evolución.