La Real Sociedad, un equipo fiable lejos de Anoeta

No fue una victoria que pasará a la historia por su brillantez, pero los tres puntos sumados ante Osasuna aportan tranquilidad a los blanquiazules en la clasificación, donde se ven por delante de clubes como el Atlético, Valencia o Athletic, llamados a estar en zona europea. Y eso, después de haberse medido al Real Madrid en una de estas dos jornadas disputadas, no es un mal bagaje para el arranque de campeonato.

La Real Sociedad de Eusebio dista mucho de ser un equipo que enamore pero poco a poco va siendo más fiable en su comportamiento, lo que invita a un relativo optimismo. Especialmente fuera de casa, donde los resultados le están acompañando en este año 2016. De los once partidos de Liga que ha disputado lejos de Anoeta, diez correspondientes al pasado ejercicio y el de Pamplona, presenta un balance de cinco triunfos, dos empates y cuatro derrotas, lo que no está nada mal.

Las victorias se han dado en los campos del Espanyol (0-5), Athletic (0-1), Sevilla (1-2), Valencia (0-1) y Osasuna (0-2), empató en Vallecas (2-2) y Villarreal (0-0) y cayó ante Sporting (5-1), Atlético (3-0), Celta (1-0) y Eibar (2-1). Sin duda alguna aquella derrota sufrida el 22 de enero en Gijón fue un punto de inflexión que ha derivado en una Real Sociedad más solvente en sus visitas.

Con Eusebio solo Madrid, Barça, Atlético, Villarreal y Athletic han sumado más puntos en la Liga



En este 2016 su bagaje fuera es de cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas

Rulli, 302 minutos imbatido. Si se centra el foco en un periodo más corto de tiempo se puede apreciar como no encaja un gol desde la visita a Ipurua del pasado 16 abril. Ese día, en el que empezó ganando con un disparo de Zurutuza nada más arrancar el choque, el Eibar remontó el partido con los tantos de Enrich y Escalente. El argentino batió a su compatriota Rulli en el minuto 58 de la contienda y desde entonces no ha visto perforada su portería lejos de Anoeta, sumando 302 minutos imbatido. Una buena señal.

Y no hay que olvidar que las dos últimas salidas de la pasada campaña no fueron sencillas. El Villarreal (0-0) se estaba jugando la cuarta plaza que daba acceso a la previa de Champions y en Valencia Paco Ayestarán necesitaba un buen resultado para seguir al frente del banquillo ché. Después, a pesar de que no lo logró, fue ratificado en el cargo.

En Pamplona la Real Sociedad se impuso a un Osasuna que tendrá que sudar mucho para quedarse en Primera, pero no hay que olvidar que partidos de esos antes no acababan con triunfo. Y que llevaba catorce años sin asaltar El Sadar. Hace tres temporadas, en la que el cuadro navarro descendió, solo pudo firmar un empate (1-1) después de que Oriol Riera compensara el gol inicial de Chory. Ni siquiera la campaña del cuarto puesto con Montanier ganó allí, cuando logró un empate sin goles en un triste partido. Todo hay que tenerlo presente.

Eusebio, dame pan y dime tonto. Cuando el técnico recaló en el banquillo en noviembre pasado se pensaba que por su pasado en el Barcelona el juego de la Real Sociedad sería preciosista y embriagador. Es de esperar que con el paso del tiempo sea más brillante que hasta ahora pero en el fútbol se vive de puntos y los resultados hasta ahora le avalan.

Desde su llegada el cuadro txuri urdin ha jugado 29 partidos de Liga, de los que ha ganado doce, empatado seis y perdido once. Pero hay que tener en cuenta que de ellos tres han sido contra el Real Madrid y dos frente a Barcelona, Villarreal, Sevilla y Valencia. Es decir, que no se ha enfrentado a un calendario precisamente fácil. Pues bien, en este tiempo únicamente el Real Madrid, Barcelona, Atlético, Villarreal y Athletic han sumado más puntos.

Detrás de estos números hay un trabajo sordo que va teniendo reflejo en aspecto del juego que no son llamativos para el aficionado pero que resultan determinantes para intentar estar en los primeros puestos de la clasificación.

Lo primero, desactivar al contrario. El vallisoletano es un estudioso de los rivales y prepara al detalle los partidos, lo que le ayuda a anular al contrario. Especialmente fuera de casa, donde se supone que es el contrario el que debe llevar la iniciativa. No es casualidad su fiabilidad como visitante cuando en la temporada 14/15, por ejemplo, solo se ganaron dos partidos fuera de Anoeta.

En la fase ofensiva trata de no exponer demasiado el balón en zonas comprometidas de pérdida, aun a riesgo de que la brillantez del juego se vea afectada. Pero la Real sufría mucho en las transiciones defensivas y ya no lo hace tanto. No dejar correr al contrario ha sido uno de sus grandes avances.

En el balón parado también ha ganado firmeza, sobre todo en defensa, como demuestra que Osasuna apenas le hiciera peligro a pesar de lanzar diez córners y varias faltas laterales. Si, además, tiene más el balón que el contrario, el resultado es que al adversario le cuesta mucho proponer, porque antes de construir debe desgastarse en la recuperación.

No es casualidad que este verano tampoco encajase goles en sus visitas al NEC Nijmegen (0-2), Heerenveen (0-2) y Middlesbrough (0-0), o que el Burnley, que la semana pasada noqueó al Liverpool (2-0), solo pudiera empatarle (1-1) sobre la bocina con aquel gol de Gray. Queda mucho trabajo por delante, pero cada vez se ve un equipo más equilibrado.

Mejor con dos delanteros. Donde más difícil tendrá manejarse es en Anoeta, ya que esta Real Sociedad es más un conjunto de reacción que de acción. En este sentido, los dos próximos encuentros en Anoeta ante Espanyol y Las Palmas, dos rivales que ya ganaron aquí la pasada campaña, serán un buen termómetro.

Es evidente que su mayor problema es la falta de profundidad. Quizás sea la consecuencia de anteponer la seguridad al riesgo en la zona de creación, por un lado, y de las circunstancias de sus hombres de arriba, por otro. Juanmi acaba de llegar, Vela está poniéndose a tono, Willian José vino corto de preparación, Agirretxe sigue en dique seco y Canales acaba de recibir el alta médica después de ocho meses.

Así las cosas, en el corto plazo parece que para fabricar más situaciones de peligro habrá que jugar con más gente arriba. Ante el Real Madrid la mejor versión de la Real en ataque se vio con la salida de Willian José, que formó en la delantera con Juanmi primero y Oyarzabal después. Es cierto que no tenía nada que perder. Pero en Pamplona, y tratando de mantener en defensa el dibujo de 1-4-3-3, en ataque derivó hacia el 1-4-4-2, con Juanmi y Oyarzabal de delanteros. Y esa presencia cerca de la puerta contraria tuvo premio.

En el 0-1 Juanmi es el que gana por arriba el primer balón de cabeza a David García para que reciba Oyarzabal y asista a Zurutuza. Los dos continúan la jugada para finiquitarla, el primero como pasador y el segundo como goleador.

En la segunda parte Vela ocupó el lugar de Juanmi y nada más entrar un pase de Oyarzabal le dejo solo ante Nauzet. La cuestión es saber si la estructura del equipo lo aguantará, aunque cabe pensar que con centrocampistas como Illarramendi y Zurutuza es posible.