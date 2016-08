Después de cumplir sanción en la primera jornada, Enrique Martín Monreal vuelve a un banquillo de Primera veintidós años después y lo hace esta tarde en el partido contra la Real. Emocionado por el regreso, el técnico de Osasuna habló ayer en rueda de prensa sobre el primer derbi de la temporada, que «va a ser muy bonito. Habrá un ambientazo. Es un choque muy diferente a cualquier otro de liga. Seguro que será intenso y muy igualado».

El de Campanas espera que la afición donostiarra viaje a El Sadar para apoyar a la Real y aseguró que «no se puede sacar ninguna conclusión del encuentro del domingo entre la Real y el Madrid porque es una putada que te toque con este tipo de equipos en el comienzo de liga. Sabes que te pueden pasar por encima haciendo poco». Además, insistió en que «no le doy importancia a esto. Nosotros cogemos lo que deja el Madrid. Puede ser un arma de doble filo: que estén dolidos y vengan con muchas ganas o lo contrario. Pero bueno, cada domingo es una historia y, ganes, pierdas o empates, nada tiene que ver con la anterior».

Aunque no considera el partido entre el conjunto guipuzcoano y el Madrid como una referencia, Monreal explicó que «nosotros debemos competir en la misma línea en la que jugamos en Málaga y a partir de ahí tenemos que crecer en aspectos técnicos y tácticos. Seguro que vamos subiendo de nivel. Creo que tenemos un equipo bonito y bastante equilibrado. El equipo va a subir de nivel técnico seguro porque se va a incorporar gente como Rober (Torres). Sergio León no ha competido, pero se ve la chispa, se ven cosas. Tenemos jugadores con diferentes características».

El entrenador de Osasuna no solo calificó como «bonito» a su grupo de jugadores. «La Real es un equipo que maneja muy bien el balón. Intenta salir prácticamente siempre con la pelota desde atrás. Tiene buenos futbolistas y buenas individualidades. Es un equipo muy bonito. A mí me gusta», expresó.

Recalcó que a pesar de que «no voy a decir por dónde vamos a intentar hacerle daño, sí que trabajaremos nuestro partido con la intensidad que debemos hacerlo en casa. Apoyados por nuestros seguidores, vamos a ver si somos capaces de ganar».

Así, afirmó que se siente «muy contento» con su equipo porque «veo que todos van creciendo. Veo el muñequito que se está poniendo bonito y me está gustando. La meta de esta temporada no era Málaga ni este segundo partido contra la Real. Hay que disfrutar de las flores del camino».

Con la intención de «gozar de lo que el fútbol me dé, porque a estas alturas de mi vida no puedo sufrir, vamos a tratar de aprovechar el ambientazo que vamos a tener cada quince días en casa. Me gustaría que el estadio fuese una fiesta cada dos semanas. Los partidos de aquí son vitales para una buena clasificación, por el apoyo que tenemos. Quiero seguir gozando de mi gente, de mis futbolistas, de mi afición. Tenemos un derbi que va a ayudar a que el primer partido en casa sea más especial. Espero una cosa maravillosa, como lo fue ante el Alavés el año pasado. Esperemos que el resultado sea igual», comentó.

Así las cosas, Monreal tiene clara su filosofía de juego: se disputan dos partidos en noventa minutos. «Nos quedan 74 partidos de 45 minutos. Esto es un chispazo psicológico importante porque así los partidos no se hacen tan largos. Es más motivante, trasladas más intensidad al campo y te cansas menos». Para llevar a cabo esta estrategia, el técnico ha convocado a todos los jugadores disponibles.