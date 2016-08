Eusebio: «El triunfo ante Osasuna es el premio al trabajo del equipo»

El entrenador de la Real Sociedad, Eusebio Sacristán, se mostró contento por la victoria de su equipo ante Osasuna en El Sadar, la primera de la temporada, así como por el "espíritu" de sus jugadores "ante un gran rival".

"Es muy complicado ganar aquí. Estamos muy satisfechos por la victoria y por el espíritu del equipo", afirmó Eusebio, quien destacó que el encuentro fue "muy disputado y de mucha lucha".

"Hemos tenido el mismo espíritu del día del Real Madrid: de luchar cada disputa, aunque a nivel táctico era un partido muy diferente, ante un Osasuna muy valiente. El resultado es el premio al trabajo del equipo", añadió.

En este sentido, agregó: "Hemos tenido mucha disciplina, intensidad y concentración, todo lo que requería un partido en El Sadar ante un Osasuna con mucha determinación. A partir de ahí hemos tenido esa opción al final del primer tiempo y en la segunda nos ha llegado el premio al final".

Martín Monreal lamenta los errores defensivo

El entrenador de Osasuna, Enrique Martín, lamentó los dos errores defensivos de su equipo que propiciaron el 0-2 de la Real Sociedad y aseguró que, a su juicio, fue un partido "de empate".

"El partido era de empate porque tampoco ellos han tenido opciones de hacer gol. Han sido dos errores. Tenemos que mejorar mucho y seguir creciendo", manifestó.

Martín dijo que el primer gol, al filo del descanso, les penalizó "bastante". "El partido estaba igualado, muy intenso, y se ha decidido en dos detalles que hemos tenido en contra", agregó.

"La Primera División te penaliza rápido y todavía no tenemos el ritmo de Primera, pero esto no acaba más que empezar y hay que seguir caminando. Hay que darle mérito a ellos, porque tienen un buen equipo, han estado intentos y no hemos podido con ellos", declaró.

El técnico navarro se mostró cauto sobre la lesión de rodilla de Javier Flaño, a falta de las pruebas médicas, pero indicó que "la sensación no es buena".